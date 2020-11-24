美國總統當選人拜登任命歐巴馬政府前國務卿凱瑞（John Kerry）出任氣候變遷特使，凸顯對此一議題的重視程度。按照計畫，拜登政府將在明年2月重新加入巴黎氣候協定，屆時美國必須提出比歐巴馬時代更積極的氣候目標，及降低國內能源業排碳量的具體計畫。

凱瑞在歐巴馬政府時期負責巴黎氣候協定的談判，拜登團隊希望借重他與外國領袖熟識，在未來數月推動全球氣候磋商。拜登政府有意主辦一場氣候峰會，並且將在七國集團、二十國集團與聯合國等論壇討論減排措施。

由於巴黎氣候協定屬於行政協定，因此拜登明年1月上任後無須參議院表決就能直接向聯合國請求重新加入，若一切順利將能在30天後正式生效，屆時美國將面臨新的課題。

康乃爾大學氣候科學家馬荷沃德（Natalie Mahowald）表示：「既然美國是全球數一數二的大型經濟體，又是造成氣候變遷的主要國家，美國重返巴黎氣候協定是非常重大的決定。」

(工商 )