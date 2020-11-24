由陳永泰公益信託主辦、台灣公益團體自律聯盟協辦的第六屆「傳善獎」，頒獎典禮於24日在寒舍艾美酒店隆重登場，現場遵行各項嚴謹防疫規範，仍有超過350位社福機構代表與關心公益事務的民眾熱情與會。

陳永泰公益信託王景賢總幹事開場致詞時，特別感謝各位站在第一線的社福機構與同仁，持續為了提供弱勢朋友更好的服務而努力，因此傳善獎除了提供得獎機構，每家每年400萬元、連續三年1,200萬元的經費支持，鼓勵追尋創新、成長與茁壯，去年也與自律聯盟合辦社福界EMBA「傳善學苑」，讓社福界有進修成長或申請獎助金的管道，同時，他也轉達陳永泰公益信託監察人袁蕙華指示，宣告2021年第七屆傳善獎參加門檻，機構年支出將放寬為1,000萬到1億，希望攜手更多有理想、有衝勁的社福機構，一起更有效率地回饋社會。

台灣公益團體自律聯盟鄭信真理事長致詞指出，傳善獎持續追求進步，包括邀請不同領域專家擔任評審委員，導入多元觀點來進行審查，希望找出更多具有發展潛力的社福機構。獲邀發表專題演講的影響力學院創辦人丁菱娟，則以自身深耕公關產業20餘年的資歷，鼓勵社福機構傾盡心力協助弱勢族群之際，也要懂得與社會大眾溝通品牌精神，與更多有創意的年輕人合作，善用社群媒體及運用公關力量，提高知名度與能見度。

八家得獎機構為台灣而教教育基金會（Teach For Taiwan）、普仁青年關懷基金會、得勝者教育協會、臺東縣教育發展協會（孩子的書屋）、台灣玩具圖書館協會、現代婦女基金會、癌症希望基金會、台北市視障者家長協會。

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