蔡政府近期面臨開放萊豬、打壓新聞自由關閉中天新聞台，引發民眾不滿，台灣民意基金會今公布最新民調，結果顯示，民進黨的支持度下跌，但仍有31.9%，而國民黨的支持度則上升來到21.2%。此事也引起網友熱議，有網友直言，大小藍這次這是撿到槍大補血。

根據台灣民意基金會24日公布的最新政黨民調結果，民進黨的支持度仍拔得頭籌，為31.9%；國民黨居次，為21.2%；民眾黨則為9.1%，時代力量6%，台灣基進4.4%，支持其他政黨的有2.2%，另外有24.5%民眾則表示沒有支持特定政黨，還有0.8%民眾沒有明確表示意見。

各政黨支持度。(圖／取自「財團法人台灣民意基金會」官方網站)

這份民調結果也在PTT上引起網友熱議，有網友PO出相關數據後直言，「大小藍這次撿到槍補血」，其他網友們則分析，「那群沉默的藍軍站出來表態而已吧」、「藍軍被關中天激出來回歸」、「政黨票國民兩黨差不多，國民黨有些支持者之前隱藏變中立而已」、「關中天是把隱性藍民給激出來而已，中天不關的話，更可以看到綠的會減更多反而變成隱性綠民，歸到中立那塊囉」。

還有一些網友則表示，「民進黨還是太高，小綠竟然也都持平」，「不過為何時代都撿不到便宜，綠營掉的直接跑去藍營」、「綠色的跑去中立，藍色假中立，回歸吧」。

網友討論。(翻攝自PTT)

(中時新聞網)