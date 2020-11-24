歲末年終，隨著感恩與分享的佳節陸續到來，聚會氣氛也漸漸濃厚，今年LINE TAXI特別在感恩節前夕推出「冬之感謝季活動」，優惠一路從感恩節持續到跨年！除感謝老朋友長期以來的支持外，更針對新加入的朋友提供週週搭週週送百元乘車券活動，最高可累積拿600元乘車券！讓粉絲年末聚餐輕鬆省荷包。另外同步推出與網路插畫家「油頭二世」聯名免費貼圖，讓粉絲搭車傳訊有型又風趣！LINE TAXI一直以來也十分重視乘客的搭車安全，除了有分享行程功能可以分享給指定家人朋友保障安全外，11月上線的安全支援中心更能輕鬆建立完善的緊急通報系統，年末聚餐搭車讓你更安心！

LINE TAXI推出「冬之感謝季活動」，並與知名網路插畫家「油頭二世」聯名推出免費期間限定貼圖。（LINE 提供／黃慧雯台北傳真）

歲末年終，LINE TAXI推出「冬之感謝季活動」。2020年11/25起至12/31分別對新朋友及老朋友推出感恩優惠，凡11/23日之後註冊或是尚未搭乘過的用戶，於活動期間每週搭滿一趟即享有2張50元共100元的乘車券；11/23日前註冊且搭乘過的老朋友，每週搭滿一趟則享有1張50元乘車券，週週享優惠，週週搭週週送！感恩節也是分享歡聚的節慶，只要將LINE TAXI推薦分享給新朋友，彼此還能領取50元乘車券。

年末除了釋出多重優惠感謝新舊粉絲外，LINE TAXI更推出聯名網路潮流插畫家「油頭二世」免費LINE貼圖，即日起只要加LINE TAXI官方帳號為好友並完成註冊，即可跟著油頭二世一路動滋到跨年，搭車傳訊有型又風趣，貼圖下載期限至2020/12/23，使用效期90天，

感恩節後緊接就是聖誕節與跨年，你是不是已經排滿歡聚行程了呢？聚餐小酌後的夜間搭車安全問題總是令人擔心，LINE TAXI提供雙重的安全保障讓乘客吃飽喝足回家更安心。第一、透過使用「分享行程功能」，將叫車資訊傳送給自己的LINE好友，讓等門的家人朋友都能透過即時動態地圖清楚詳細知道司機的車型、車牌號碼、行車路線和車輛位置。第二、11月新推出的「安全支援中心服務」，只要透過簡單的步驟就能完成110報案及通知緊急連絡人相關設定，建立完善的緊急通報系統，安全再升級，乘車更安心。

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