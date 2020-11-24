【政新鮮】馬國女魂斷異鄉要求國賠 羅友志痛批蔡總統「用錯人」惹禍

馬來西亞籍女大生日前在台遇害，家屬昨開記者會公開總統蔡英文道歉信，內容提及「因為我們的疏失，讓您們失去愛女」，據此將向台灣提出國賠，並要求對兇嫌處以極刑，對此資深媒體人羅友志接受《中時新聞網》訪問痛批蔡總統「用錯人」，任命霸道的蘇貞昌當行政院長，硬是拔掉做得好好的警察局長，找自己人來卡位，卻出現「吃案復辟」的情況，才導致憾事發生。

羅友志直言不諱地說，「這不是我們國家要負責的，是蔡總統你個人的問題，跟全台灣老百姓有什麼關係」，認為台灣國民並沒有對不起馬來西亞的人，不要把所有事情都算一起，因為這牽涉到國賠，用人民納稅的錢去賠償並不公平，這時候必須要劃清界線。羅友志也表示，台灣每個人都兢兢業業，希望能有好的環境、好的治安跟好的局長，這次是因為蘇貞昌自己去調動警界人事，沒有顧好治安惹禍，所以如果馬國女大生家屬要賠償，請蔡總統跟蘇院長個人造業個人擔。

馬國女大生的家屬11月2日到高雄市阿蓮區的棄屍地點招魂，死者的母親（左二）哭到崩潰。（本報資料照片）

針對馬國女大生家屬跨海喊話，盼台灣對凶嫌處以極刑，羅友志則表示他無話可說，就如同藝人黃明志的臉書發文，「台灣安全到殺人犯也會很安全」，指出單單今年包括鐵路殺警案、直播弒妻女案都出現無罪的爭議判決，就連台灣民眾都對司法制度缺乏信任，羅友志感嘆地說，「你覺得一個爸爸媽媽，好不容易把女兒栽培到這麼大，結果卻魂斷異鄉，人家會甘願嗎？」，認為馬國女大生家屬會提出這樣的要求完全是合乎情理，也期盼司法判決能符合期待還給他們一個公道。

(中時新聞網)