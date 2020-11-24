近日新冠肺炎疫情又再韓國升溫，連續5天確診人數破300人，連演藝圈也陷入恐慌，劇組接連傳出臨時演員確診事件。據韓國媒體最新報導，目前已有包括《Penthouse上流戰爭》、《愛我的間諜》等10齣電視劇確定中斷拍攝。

韓國各大劇組近日接連出現臨時演員確診案例，本月19號《包飯》連續3名臨演確診陽性，昨日丁一宇與俞利主演《绑匪-偷走命運》也有配角確診，而該演員也參與了朴信惠《西西弗斯》演出，所幸丁一宇、俞利與朴信惠檢查結果皆為陰性。

由金素妍、柳真、李智雅主演的《Penthouse上流戰爭》，今(24日)也發出官方聲明，證實一位臨演確診陽性，而所有與他接觸的演員們，也都立刻接受新冠檢測，劇組目前已中斷拍攝。但由於該劇已快殺青，預計不會影響播出。

由於韓國劇組彼此交流頻繁，令疫情一發不可收拾。據悉，目前中斷拍攝電視劇包括正在熱播中的《Penthouse上流戰爭》與《愛我的間諜》，還有即將上映的《月亮升起的江》、《包飯》、《雪滴花》、《西西弗斯》、《HUSH》、《朝鮮驅魔師》、《哲仁王后》、《都市男女的愛情法》等，共10部電視劇。

(中時新聞網)