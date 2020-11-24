被動元件大廠華新科（2492）傳出馬來西亞廠有員工染疫，擬停工三周檢驗，消息一出，資金迅速將目光放到其他晶片電阻主要生產廠商國巨（2327）、大毅（2478）、奇力新（2456）等；摩根大通證券同一時間做出應對，認為國巨將是最主要受惠股。

摩根大通指出，華新科馬來西亞廠主要生產車用電阻、0201電阻、High Power電阻，由於華新科高度專注在以車用為主的高階晶片電阻，馬來西亞廠是相當重要的生產基地。

華新科在全球晶片電阻市占為18％，大毅則以15％緊追其後，市占最大者則是國巨的30％，若加計其他子公司更達40％。且國巨控制晶片電阻第四季產能利用率僅七成（低於MLCC的八成以上），產量本來就比較低，華新科馬來西亞廠停工將對國巨有利，給予國巨「優於大盤」投資評等，推測未來12個月合理股價570元。

摩根大通進一步說明，儘管華新科停工影響的產能有限，不見得能驅動報價上漲，但因晶片電阻是國巨產品線中毛利率最高者，目前狀況可望為國巨創造一定上漲空間。

(工商 )