雲林縣警察局守護記憶山海線，提供指紋建檔服務。（雲林縣警察局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為落實縣長張麗善對於縣內失智長者的關懷，本月底至12月上旬分別在山、海線舉辦8場「失智長者照顧資源巡迴講座」，雲林縣警察局特別指派鑑識科員在講座會場設攤，提供長者免費指紋捺印建檔服務。

根據統計，雲林縣65歲以上長者人數為12萬8707人，約占總人口數19％，衛生福利部委託台灣失智症協會進行調查，65歲以上老人每12人即有1名失智者，未來46年台灣失智人口數平均每天增加近36人，因此必須及早預防失智症所衍生的社會問題。

雲林縣警察局表示，警察單位經常接獲民眾報案協尋家中走失長輩，但往往因走失者身上未攜帶證件或可辦識手環，造成警方協尋的困難，若有指紋建檔即可馬上比對確認身分，今年已有5名縣民（最高齡者81歲），透過指紋比對確認找到回家的路。

此次巡迴講座時間地點先從海線開始，11月26日下午1點虎尾鎮虎尾記憶COOL、11月27日上午8點口湖鄉梧南活動中心、11月30日上午8點台西鄉海口故事屋，11月30日下午1點麥寮鄉月光下農場。

山線部分12月1日上午8點古坑鄉永光崁頭厝社區、12月3日上午8點斗南鎮小東社區、12月4日上午8點斗六市成大醫院、12月7日上午8點大埤鄉怡然社區，

縣警局呼籲縣民陪伴家中長輩參加巡迴講座，並攜帶身分證件以利指紋捺印建檔資料填寫，各民間團體如有需要，亦可主動聯繫縣警局或各警分局，共同努力減少高齡失智所衍生的社會問題。

(中時 )