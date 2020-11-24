高雄市一名擁有緊急救護技術員執照的朱姓女子，2個月前曾幫休克的女同事CPR急救搶回一命，但當事人事後卻怪罪朱女CPR害她肋骨瘀青受傷、心律不整，還揚言提告，讓朱女氣得公布對話紀錄、痛罵「當初就該送妳去見閻王」。

朱女表示，自己曾受訓取得EMT1緊急救護技術員執照，有8年救護志工資歷。2個月前公司女同事突然休克、失去意識，由時公司地處偏遠，為了把握黃金救援時間，公司直接派車將當事人送往醫院，朱女則隨車展開CPR，在沒有AED輔助的狀態下、獨自壓了15分鐘、壓到快沒力氣，當事人終於恢復自主呼吸跟心跳。

沒想到女同事康復出院後，第一時間不是感謝，而是對朱女說「妳做CPR把我壓傷了！」質疑朱女CPR方式不對，導致她手有傷口、肋骨瘀青、心律不整，最後甚至揚言提告。

「早知她會這樣對我，當初真的可以選擇不急救！」朱女表示，因為女同事當時已無意識，在危急情況下每一分一秒都很寶貴，當下的念頭就是把人救回來，沒想到事後反被責怪。難怪即使在台灣很多人都有學過基本的CPR，但因怕惹麻煩還要跑法院，所以寧可打電話叫救護車就好。

社會上屢次發生被CPR的人事後反告醫護人員或施救者傷害，為了避免急救爭議，《緊急醫療救護法》第14-2條明文早已規定，救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用民法、刑法緊急避難免責之規定。

(中時 )