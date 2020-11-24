日本研擬「陸基神盾」飛彈防禦系統替代方案，提出轉將系統部署海上的3方案，試算經費從1900億日圓（約新台幣520億元）起跳，不論採用哪項方案，都將成日本最貴的海上裝備。

日本政府6月決定放棄部署「陸基神盾」（Aegis Ashore）飛彈防禦系統，並積極研究替代方案。防衛省傾向把雷達及飛彈發射裝置都放在海基的「海上方案」，具體內容有3案，包括搭載於民間船舶、搭載於自衛隊護衛艦，或搭載在海上鑽油平台等設施。

日本朝日新聞報導，防衛省將在25日向執政黨自民黨提出替代3方案試算。費用包括陸基神盾本體價格、改為海洋上使用的改裝費、船體購買費等。

相關人士透露，若將陸基神盾搭載於自衛隊護衛艦，約需花費2400億到2500億日圓；若搭載於民間船舶，約為1900億到2000億日圓；搭載在海上鑽油平台等設施，將花費2100億到2800億日圓。試算價格皆為每艘平均價。

報導指出，屆時不論採用採用哪一案，每艘造價都會比最新型神盾艦（每艘造價約1700億日圓）更貴，成為日本自衛隊史上最高價的海上裝備。

此外，防衛省試算價格是依據現有資訊進行試算，實際價格還可能更高。

(中央社)