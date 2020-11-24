搶攻「食肉」商機，國泰集團旗下慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳即將推出12月限定『戰斧牛排無限饗宴』活動，主廚嚴選8公斤美國安格斯黑牛戰斧，先醃製、雙重炭烤、後煙燻等多道工法，釋放戰斧牛排香氣四溢、濃郁多汁的迷人滋味。

此外，自助餐檯菜色以「全牛」為主題，提供慢火燉牛頰、紅酒燜牛腩、牛小排薄片現沖熱湯、義式羅宋牛尾湯等二十多道精緻料理Buffet，並享精選紅白葡萄酒、海尼根現拉生啤酒無限暢飲，用餐再加送每人Q彈飽滿的炭烤澎湖野生大明蝦一尾，活動自12月6日至20日止，每週日晚間供應，僅有三天千萬別錯過！

來自美國頂級安格斯黑牛，含脂量豐富、油花分布均勻細緻。為增添牛排層次風味，主廚以自製肯瓊粉、莫爾頓煙燻鹽、芥末子等多種香料塗抹後風乾一日，再以攝氏160度、180度分兩次進烤箱炭烤3小時，最後使用核桃木片煙燻30分鐘，多重工法才能成就戰斧牛排的非凡滋味，其多元的口感，饕客可一次品嚐到老饕牛排的濃郁滑順、肋眼牛排柔嫩多汁，以及牛小排的焦脆與嚼勁，現在都可無限量盡情享用。

本次活動特別贈送每人一尾炭烤澎湖大明蝦，在澎湖海域成長的野生明蝦，對水質十分的要求，活動量足、養成期較慢，因此澎湖明蝦肉質Ｑ彈脆口鮮甜，咀嚼後極富彈性，簡單以粗鹽包裹炭烤，完整保留原始鮮甜風味，最適合與好友年末聚會，享受美食、美酒相伴的歡聚時光。

(中時 )