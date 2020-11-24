女星陳喬恩近年把演藝重心轉移大陸，近期人留在台灣，把握時間和好友相聚，未料今（24日）她突然爆氣在社群網站PO文，原來是她的電話被外洩，讓她頻頻接到推銷電話，令陳喬恩忍不住怒罵：「噁心死了」。
陳喬恩在IG限時動態PO文，透露難得待在台灣，有時處理事情因為方便和信任，就留了手機號碼，但現在卻常常接到理財投資的推銷電話，甚至還遇到對方問她：「真的是本人嗎」，讓陳喬恩受不了怒吼：「真的好討厭阿！！」
另外，陳喬恩覺得外洩電話的店家也十分可惡，怒罵：「客人電話這麼容易洩漏嗎...噁心死了。有沒有專業和職業道德」，並稱因為沒有助理陪著容易相信別人，自己也是心大，導致她一下午的心情都變差，徵求網友意見「怎麼辦要換號碼嗎」。
難得回台灣久待的陳喬恩，抓緊時間與一票演藝圈好友相聚，也不忘帶著男友Alan見親友，兩人感情甜蜜穩定，不少粉絲都期待聽到女神早日傳出好消息。
(中時新聞網)
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