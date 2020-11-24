桃園市9至10月刑案、暴力、竊盜、詐欺在六都中件數最少。桃園市長鄭文燦24日主持桃園市治安會報暨公共安全及食品藥物安全會報。他說，治安熱區要提高見警率，拜裁罰、勒令停業的場所未來也要按址列管，避免用人頭重新復業。

桃園市今年9月1日至10月31日，全部一般刑案有3216件、暴力犯罪3件、竊盜406件、詐欺204件，在六都中都是最少。另外對於校園周遭安全，桃園市警局全面清查，發現路燈照明不佳學校有53所，不足有85所，已經發函市府工務局、區公所，請依照權責改善。

日前蘆竹有舞廳被查獲大批移工開毒趴，鄭文燦表示，若是農地違章建築，市府將從嚴執法，並請經濟發展局研議修正「特定行業管理自治條例」及「特定行業資訊休閒業及電子遊戲場業登記審查作業要點」，增訂「按址列管」規定，避免用人頭就可以重新營業。

鄭文燦說，因為治安、食安、公安都並非警察局可獨立完成，需要各局處齊心協力。例如笑氣方面，衛生局就提出「桃園市特定氣體不當使用防制自治條例」，列管笑氣，警方執法也更有力道。

桃園地檢署檢察長王俊力也出席會議，他說，地檢署未來將舉辦研討會，針對第一線警察執法時難處討論，減少法院、警方執法合法性的落差，有效追查犯罪，也同時保障民眾權利。

(中時 )