桃園市民代和台灣動物保護行政監督聯盟合作，24日在桃園舉辦舉辦里長參與動物保護座談會，以中聖里長崔美瑛為例，希望里長們願意投入動保工作，崔美瑛分享經驗，指她曾被民眾嗆過只愛貓，但卻連任4屆，歡迎其他里長一起投入。

動督盟提倡跨局處與里長參與動保的重要性，24日在市議員黃敬平、牛煦庭等民代主辦下，舉辦座談會，多個局處、里長與會。祕書長何宗勳表示，現今跟動物有關的問題都丟給動保處，各縣市機關也不一，衍伸其它問題，而里長若願意關心，效果將會更好。

如崔美瑛推動動保工作，打造人貓友善社區，獲得動督盟首屆友善動物傑出村里長獎，全台僅5名里長獲獎。她積極推動社區TNVR，讓流浪貓變成里貓，但一開始也被里民反彈，起初有里民嗆她只愛貓，或者要她通通帶回家養。崔美瑛說，但是她已經連任4屆，顯示推動保並不影響選票。

因不少民眾不需要里內有流浪貓、犬，甚至已經結紮者，還是要求動保處一定要「處理掉」，龍鳳里長黃進仕、中平里長顏秀錦分享自己經驗，若一個地方有里貓，幾乎看不到老鼠，且若原本的流浪貓、犬被帶走後，很快又會有其他流浪貓犬進來，問題根本不會獲得解決。

不過另外有里長擔心，照顧流浪動物的經費無處可尋，顏秀錦就說，這些年來自費超過50萬，多數是靠著和志工一起義賣鹹豬肉才能達成，希望市府能有其他方法協助。

(中時 )