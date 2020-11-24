桃園市長鄭文燦今年宣布明年老年市民三節禮金調降為2000元，日前市府發出公文，確定明年1月1日生效，除了少500元外，也有排富條款，將排除所得稅率20％以上老人，預計可省下5億6千多萬，但民眾明年春節就會有感。

桃園市2015年升格後，老人三節禮金發放14億8千萬，但今年發放達21億，5年來預算已經成長5成。若從升格統計至今年，更已經發出106億，為了避免財政困難，市府決定明年起調降三節禮金。

市府社會局表示，若不調降老年禮金，明年預估老人禮金會發出22億6千多萬，調降後明年約支出17億，省下5億6千多萬，但也差不多僅為2017年的預算規模。另外原先預估明年有28萬人可領取老人禮金，不過加入排富條款後，所得稅率20％以上老人無法領取，估計有1萬9千多人受到影響。

社會局補充，過去若符合資格民眾，未申請領取禮金，社會局都會善意提醒，不過的確有民眾認為不需要這筆錢，或認為可以給其他需要的人，選擇放棄。社會局也予以尊重，不會強迫民眾領取。

因明年春節時發放禮金，民眾就會有感，市議員謝美英表示，市府要撙節預算很重要，但要從哪些環節去省錢應該要更細心、更全面的思考。她認為，老年三節禮金排富，見仁見智。但畢竟是禮金，與一般津貼不同。她認為，發放禮金是敬老的行為，排富後等同一般津貼，發放禮金的美意就打折了。

(中時 )