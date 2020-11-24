恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.; NASDAQ：NXPI）宣布與Amazon Web Services（AWS）達成策略合作關係，共同擴展聯網汽車商機。本次合作旨在為下一代汽車提供安全的邊緣至雲端運算解決方案，推動實現奠基於雲端的新服務，進而使汽車製造商、其業務合作夥伴和消費者受益。

隨著汽車產業重心從馬力轉向運算能力，數據將推動未來汽車創新。此轉變有機會針對汽車狀態提供具有價值的洞察，並為新型資料驅動型服務帶來營收。擴展對即時全車（vehicle-wide）數據的存取、與雲端服務的安全連結以及簡化機器學習（ML）可加速此轉變，並使智慧汽車能夠透過遠端更新改善其使用壽命。

為實現前景光明的未來聯網汽車服務，汽車產業需要能夠集中存取全車數據且可與雲端技術安全合作的新型運算解決方案。恩智浦將AWS邊緣和雲端服務與恩智浦針對服務型（service-oriented）閘道的新款S32G汽車網路處理器相互整合，解決此挑戰。

恩智浦半導體執行副總裁暨汽車處理業務部總經理Henri Ardevol表示：「恩智浦很高興與AWS合作，透過釋放汽車數據的價值並運用邊緣至雲端服務，支援我們的汽車客戶加速完成數位轉型計畫。藉由全新車輛數據洞察以及運用機器學習和無線（over-the-air；OTA）更新進行持續改進的能力，我們有機會幫助客戶在汽車生命週期內做出顯著改良。」

清晰瞭解即時的車輛狀態可推動大量全新使用情境和服務。例如汽車製造商可以在需要維修之前監控潛在的元件故障，預防成本高昂的保固期維修和召回，以最佳化供應鏈，並透過減少服務來訪次數以改善客戶體驗。

交通運輸和保險公司可以運用擴展數據創造新型業務模式，並根據車輛狀況和駕駛行為，幫助駕駛員降低維護成本。汽車製造商可以提供具吸引力的服務，運用汽車感測器和其他數據打造全新使用者體驗和功能，如遠端查看汽車內部和周圍，為用戶提供便利、安全和保障。

恩智浦S32G處理器運用AWS IoT Greengrass和AWS IoT Core進行車輛和雲端資料處理及儲存，並使用Amazon SageMaker和Amazon SageMaker Neo建構、訓練和部署經過最佳化的機器學習模型。汽車中的深度學習推論（learning inferencing）由經過ASPICE認證的恩智浦eIQ Auto工具包（toolkit）提供支援。最初的S32G平台已符合AWS IoT Greengrass要求，並提供Yocto元層（meta-layer）支援，能幫助當前汽車客戶實現創新。

(工商 )