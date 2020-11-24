5G開台加速驅動XR內容與技術的發展，Yahoo TV攜手Digi數位經濟產業推動辦公室、資策會、科碼新媒體、新月映像等合作夥伴，於經濟部「數位科技創新應用場域」及運用「產業技術支援中心」軟硬體資源，深化LIVE「異地同台」、「異地互遊」、「異地回饋」、以及「虛擬網紅」等多項技術應用，搶攻5G內容商機。

Yahoo TV總製作耿暄說，此次進駐「經濟部數位科技創新應用場域」，讓Yahoo TV創造並探索未來內容呈現的可能性。沉浸式娛樂互動體驗將成5G應用新藍海，Yahoo TV將持續串連各方合作夥伴打團體戰，朝「資訊娛樂」、「跨界合作」、「虛擬網紅」三大面向發展，打造XR內容新視界。

在4G環境下，Yahoo TV已持續開發各種沉浸式創新內容和技術，如黃明志虛擬演唱會、XR創星金典頒獎典禮等異地共演實例。在「經濟部數位科技創新應用場域」中，Yahoo TV藉由5G高速率、低延遲的特性，結合AR技術，深化LIVE「異地同台」、「異地互遊」和「異地回饋」等新型態內容產製方式和互動體驗，加深觀眾實境臨場參與感。

此外，為讓跨時空的歌手與樂手無縫完成「LIVE異地同台」，Yahoo TV也透過XR延展實境並結合持續強化的製播技術與經驗，模擬真實空間既視感及實體場域環繞音，將真實表演者放置在虛擬空間，帶來前衛新穎的感官體驗。

在虛擬世界裡更可結合AR擴增實境加入多種互動元素，遠端觀眾則能透過5G手機零時差投放煙火、花束、螢光棒等3D物品為表演者「AR應援」，實現「異地互遊」和「異地回饋」的雙向互動，為5G時代表演帶來全新展現形式。

目前Yahoo TV不僅提升虛擬網紅直播畫質到4K，更讓Yahoo TV旗下的虎妮和杏仁咪嚕透過AR技術，挑戰與真人樂團合體演出，顛覆過往演出形式，虛實整合增加表演豐富性。

(工商 )