台中發生駭人聽聞的雙桶屍命案，主嫌徐德益手段兇殘，連警方都不寒而慄。事實上徐德益早在2008年就因結夥搶劫遭逮，服刑到一半台中高分院以犯後態度良好與空中大學第一名為由，裁定假釋，讓「宅神」朱學恒大嘆台灣法官何時才會醒。

朱學恒在臉書大嘆「我國的法官到底還要天真多久？」，他表示會讀書考第一名跟犯後假裝態度良好，和真心悔悟應予原諒根本是兩回事。

朱學恒說，考試靠智商，態度良好靠演技，真心悔悟靠良知，他痛批法官「他X的你把這三個東西混在一起審判，是要做四寶冰嗎」。

現年34歲的徐德益綽號「光哥」，10多年前因成立飛車集團四處作惡，2008年遭逮，遭判10年，卻在2015年期間因空中大學進修班第一名，台中高分院認為徐犯後態度良好，裁定假釋，出獄後不斷犯案，先在2017年酒駕易科罰金，2018年仲介少女至酒店坐檯，隨著雙桶屍命案曝光，警方也查出為徐德益分別在2017年與2019年犯下。徐出獄後不僅為非作歹未停歇過，更變本加厲成為人人畏懼的殺人魔頭，也讓法官再次成為網友質疑對象。

我國的法官到底還要天真多久？ 會讀書考第一名跟犯後假裝態度良好，和真心悔悟應予原諒根本是兩回事啊～～～ 考試靠智商，態度良好靠演技，真心悔悟靠良知，他媽的你把三個東西混在一起審判是在做四寶冰嗎？ 【徐嫌在獄中參加國立空中大學課程獲得第一... 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年11月23日 星期一

(中時新聞網)