訂單回流速度優於預期，新舊客戶下單數量增加，看好景氣前景，成衣代工大廠聚陽 （1477）將辦理2,200萬股的現金增資；聚陽指出，這是6年來首次辦理，除償環短期借款、健全財務結構外，資金將投入印尼、越南二地產能的擴充，預期，明年的產能將可增加20-30％。

聚陽指出，此次現金增資發行新股，實際發行價格，要等主管機關申報生效後，授權董事長洽主辦承銷商依當時巿場狀況共同議定。聚陽24日收盤股價為197元。

居家休閒、運動服飾、睡衣類訂單，成疫後服飾消費主流，訂單回流動能強，將會是明年市場成長主力，客戶下單量不減反增，聚陽指出，從手中訂單量來看，三大主要客戶訂單仍維持雙位數成長，預估至明年上半年，年增幅達還有二～三成。

除此之外，此次疫情衝擊全球紡纖供應鏈；全球品牌服飾廠，在節省成本、降低庫存的壓力下，「集中採購、一站式購足」的下單方式，急單、少量多樣的訂單，也讓紡纖供應鏈出現「大者恆大」的趨勢，在此市場潮流下，聚陽的訂單量因此快速增加。

而中美貿戰、新冠疫情，也讓東南亞紡纖供應鏈的市場訂單出現大幅增加，聚陽看準東南亞市場的發展潛力，配合這次手中訂單增加下，因此，大力推動主要生產基地越南、印尼的擴廠、產能擴充。

在戶訂單回流速度快，聚陽計明年將在北越、南越與印尼等地擴增產能，產能增幅約20％至30％。

根據聚陽的估算，印尼、越南地區的產能，明年將同步增加，成長的幅度也在2-3成。

目前聚陽在海外共有5國地區設有生產據點，在紡纖供應鏈移往東南亞後，聚陽指出，為分散市場，也正評估是否增加第六國增點。孟加拉由於當地人工便宜、英語溝通無礙以及紡織供應鏈水平佳，公司已將此定為未來優先設廠的基地。

(工商 )