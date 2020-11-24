蔣榮宗今年甫拿下南加大電影音樂碩士，就在金曲獎、金馬獎受重用，一舉囊括雙金的紅毯音樂和單元配樂製作編曲，他亦受邀觀禮，心情激昂，「當看到李安導演走在紅地毯的時候。播著我做的音樂～簡直就是不可思議啊！」此外，他與父親蔣三省所製作的台視《生生世世》電視原聲帶、以及他所做的《親愛的母親》電影配樂，一舉囊括海內外20個國際獎項。

蔣榮宗英雄出少年，他表示自己的偶像是金像獎配樂大師湯瑪斯紐曼（Thomas Newman），想向他看齊，有趣的是，當他就讀南加大碩士班時，發現同班女同學的父親就是湯瑪斯紐曼，當下興奮到大喊：「這是我和偶像最近的距離了！」但他卻從來無緣看到同學的父親。

有次他心血來潮做愛心便當給同學吃，結果偶像紐曼大師剛好來找女兒，他稱讚蔣榮宗：「你對同學好有愛，很棒！同學都會愛你！」當下讓蔣榮宗如雷貫頂般：「暈爆了！」內心小宇宙大喊：「沒想到與我的大師是這樣的初次見面！」之後他還和紐曼大師見了兩次，其中一次還是聽他講解所做的電影《1917》，獲益匪淺！

有趣的是，他還督促父親蔣三省攻讀音樂碩士，在疫情期間他擔任父親的伴讀，陪爸爸視訊上課，蔣三省在2019年考上保加利亞的「愛爾蘭美國大學」（Irish American University）電影配樂碩士班（Film Scoring Academy of Europe），因為疫情，改由遠端線上教學。課程非常嚴謹且多元，在短短3週內，除了天天上課6小時之外，更要在時間內與歐洲樂團完成5次錄音，相當充實而緊張。

蔣榮宗以新世代原創精神，量身打造金曲、金馬紅毯音樂。（ZONG MUSIC INC提供）

蔣榮宗如願跟偶像合照。（ZONG MUSIC INC提供）

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