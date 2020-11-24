好市多超亮鑽石首曝光 黑色購物最夯的竟是「它」

美式賣場好市多（Costco）黑色購物節23日起跑，帶動不少「好粉」朝聖，趁為期一周的優惠期間大掃貨。25日第三發特價商品今天傍晚曝光，仍有鑽石項鍊、衛生棉等奢侈或平價品，以及家電、食品類。不過網友諷刺，「好市多清庫存，連鑽石項鍊都愈賣愈小顆」。

25日的黑購節特價商品，再度有鑽石項鍊上架，但1.4克拉不僅比第二天的1.5克拉小；電視也從8K高畫質，掉到58吋的4K。其他例如女性生理用品、營養素，以及空氣清淨機等均有優惠。

大螢幕電視熱賣，好市多促銷功不可沒。（翻攝好市多app）

有網友在臉書社團分享黑購節第二天的好市多現場實況，只見第一天擠爆的結帳區，早上都快10點了只有零星人潮，甚至好幾個櫃台沒開，完全不像在舉辦活動，「黑五第二天門可羅雀，買氣有夠差」。

黑購節將持續至29日，眼尖手快的民眾仍有機會帶走好康，例如去年引起瘋搶的無線吸塵器，就大降2000元，今年6000元有找。

但部分網友認為台灣好市多「清庫存」，不像國外真的賣特價品，紛紛留言「台灣人變聰明不上當了」、「排了兩年隊，超不爽」、「清庫存被看破手腳」。

(中時新聞網)