北市議會交委會於24日審查北捷明年度之預算。（吳康瑋攝）

北投機廠負責台北捷運淡水線車輛的維修及保養，但周遭居民常年跟磨軌聲共處深受其害，市議員黃郁芬24日指出，白天里民影響較小，但深夜中就異常明顯，每晚被不絕於耳的噪音吵得苦不堪言，呼籲北捷出面加強隔音措施，北捷工務處長黃景南24日指出，隔音牆內吸音棉受硫磺鏽蝕，隔音效果大減，預計進行2段式改善工程，避免噪音外漏擾民。

黃景南指出，遭銹蝕的破孔，隨著列車每天經過，破孔遭震動及風壓影響日漸擴大，明顯影響民眾安危，因此北捷將沿線隔音改善工程分為2階段進行，今年施作北投站到復興崗站，明年改善復興崗到淡水站的隔音牆，施做距離約3公里，全程採不鏽鋼防鏽材質打造，總經費斥資9600萬元，交通委員會上午以95折通過預算。

黃郁芬表示，捷運北投站至淡水站多處為高架，但設置在復興崗站附近的北投機廠為弧形的平面軌道，車輛從機廠發車、收車時，輪子都會跟軌道摩擦發出尖銳噪音，讓居民被吵得心神不寧，健康狀況也受影響，她要求北捷確實完成隔音改善，並舉辦在地說明會，讓居民安心。

黃景南回應，機廠東側發車區從7月起，就已在設置半機械的「道旁潤滑器」，視磨損程度會不定期噴灑潤滑液降低噪音，環狀線也採用同樣設備，未來若成效良好，也會在北投往淡水的路段追加設置。

對此，桃源里里長陳仲宏指出，北投機廠佔地43頃，全部都在桃源里，在地6300戶里民成受災戶，儘管已設置自動潤滑器，降低部分噪音，但「治標不治本」，居民仍不時反映聲音過大，每當接獲陳情，北捷只能以「人工潤滑」方式來增加潤滑軌道的頻率，他希望北捷能將隔音設備做好，還給居民安寧。

(中時 )