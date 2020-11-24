周一晚華爾街再傳疫苗的好消息，推升美股指數開高，尾盤時段有消息傳出葉倫將出任財長，再度推升美股指數收高，終場收漲327.79點。美股收紅激勵台股早盤以上漲40.83點開出，盤中加權指數一度上漲70點，可惜在指數創新高後不久，台股即遭逢獲利了節賣壓，導致指數在午盤前由紅翻黑，終場收跌70.88點。

蘋果公司今晨股價收跌2.97%，並跌破月線，但蘋概三王早盤未被拖累，且同步開小高，不過三王盤中受賣壓影響，股價陸續在盤中翻黑，終場三王台積電、鴻海及大立光分別收跌0.91%、1.09%和0.88%，其餘頻概股則跌多漲少。值得留意的是，外資今賣超台積電11,104張，累計4天賣超34848張。

今天盤面上以ABF載板族群走勢表現最強，載板三雄中的景碩及南電雙雙亮燈漲停，旭德和欣興表現也不俗漲幅皆逾4%。近日股價連續走強的彼特幣族群，今天則表現漲跌互見，比特幣周一持續上攻，一度觸及 18766 日內高點，穩步挺進 2017 年 12 月中旬創下的 20,000 美元高點。

但連續吞下7根漲停板的青雲，則走勢稍歇，終場僅收漲0.18%，華義喜納第5根漲停板，不過指標股撼訊則收跌3.05%。

台股今天近關情怯賣壓紛紛出籠，但目前疫苗利多消息頻傳，有利於國際股市走向偏多局面，亦可望帶動台股走勢再度創高。此外，考量歐美疫情仍持續升溫，疫苗上市尚需一段時間，市場避險情緒將隨疫情狀況而變化，預期國際股市及台股因而將維持震盪走勢。三大法人現貨賣超51.39億，外資現貨賣超47.76億，一反昨天買超108億。

突破13918後較易拉回，因短線漲幅過大，獲利了結賣壓加重，但輪漲各股仍有表現，尤其是PCB、ABF及綠能仍有向上攻堅之意；因此選股不選市應是目前盤勢寫照，在多頭市場在景氣及資金氾濫情況下，拉回反而是布局好機會。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃世民）

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(中時新聞網)