副總統賴清德24日參訪「家扶中心大里非營利幼兒園」與小朋友們合影時，齊比愛心。（黃國峰攝）

副總統賴清德24日參訪「家扶中心大里非營利幼兒園」與小朋友們用下午茶，並開放小朋友提問，童言童語的問答，逗得大人們樂開懷。（黃國峰攝）

關心幼兒教育，副總統賴清德24日下午參訪「家扶中心大里非營利幼兒園」與小朋友們一起用下午茶，並對小朋友的童言童語問題一一回答，坦承小學一年級時沒有考100分，不過曾經演講比賽拿過獎杯，立委何欣純趁機要經費，指出每年排隊錄取進非營利幼兒園的比率只有3成，需要更多經費來挹注。

副總統賴清德24日下午在立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、莊競程、議員李天生、林德宇等陪同下，到達家扶基金會，位於大里的非營利幼兒園，與小朋友們吃下午茶，他首先帶著小朋友們到洗手台洗手，並提醒洗手口訣，內外夾攻大立腕，瞬間化身為幼兒園老師。

隨後回到野餐桌上，一邊吃著幼兒園準備的牛奶、銅鑼燒、水果等，開放小朋友提問，童言童語，惹得同桌哈哈大笑，有小朋友問副總統小學一年級有沒有考100分，賴摸摸頭坦承沒有、問拿過什麼獎杯？賴表示演講比賽有拿過獎杯，為什麼能當副總統？賴開玩笑表示，因為何欣純、蔡其昌不想當！隨後即認真回答「辛苦的工作我來做」，他是受總統蔡英文邀請擔任副總統一起參加選舉，由大家投票選出來的，感謝大家的支持「回去謝謝你爸媽！」

席間立委何欣純表示，你們非常幸運可以進到家扶中心的非營利幼兒園上課，但據她所知，到這裡登記入學的人數每年都有200多人排隊抽籤，但中籤率只有3成，因此要拜託副總統幫忙，她和蔡副院長也會繼續在立法院努力，向行政院爭取更多經費，開辦更多非營利幼兒園。

(中時 )