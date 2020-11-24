民進黨立委高嘉瑜曾稱租屋10年買不起房子，卻被發現名下其實有2筆建物，引爆爭議，而她也PO出租屋處照片，可見到衣服堆積如山，宛如資源回收場，她也透露自己有囤物症，也因此就算買了房也沒辦法搬離租屋處，未料，風波仍未平息。而她今現身立院表示，現在每月要繳房貸8萬多元，加上現住的房租3萬多元，等於一個月要繳近12萬元，讓她覺得非常辛苦，因而問政時有感而發。然而，此風波也引發外界關注到底立委薪資、年終有多少。

根據「公民監督國會聯盟」資料顯示，立法院預算中，法定立委薪資為每月19萬500元，年終為28萬5750元，還有4年5.6萬的健檢費用和文康活動費。

而高嘉瑜今再度表示，自己的兩戶房屋都是毛胚屋，加起來總共約20餘坪，價格約2000多萬元，當初原本想要將兩間套房打通自住，但因為當時正值選舉，非常忙碌，加上現居房子住10年，東西非常多，才會還沒入住新房。

另外，高嘉瑜也說，自己還揹負貸款2000萬，大學就開始工作至今22年，擔任議員3屆後才開始買房；她強調，「買房如實申報，但因為囤物症，租屋處東西堆積如山像資源回收廠而無法搬家。」

(中時新聞網)