台北捷運閘門口都有設置票卡查詢機，但部分硬體已老舊、停產，不易修繕，市議會24日召開交通委員會，審查北捷明年度預算，其中1151萬元的經費，將重置50台票卡查詢機、追加新功能，但議員林亮君質疑，捷運全線199台查詢機，若只重置50台，不同站用不同的系統，民眾容易混淆，呼籲將剩餘台數一併納入考量，委員會也決定將預算暫擱。

北捷總經理沈志藏指出，目前不含環狀線，共有117個車站，其中淡水線、新店線、中和線及板南線28個車站的50台票卡查詢機，自2007年啟用後，因長時間維持24小時開機運轉，主機板、螢幕、電路板都老化不堪使用，且電腦板件機型、零組件早已停止生產，連維修都成一大難題，亟需汰換重置。

沈志藏強調，重置計畫包括老舊機台更新、新增多元服務，未來民眾可以透過新的機台，來查詢使用紀錄，還可以透過列印功能，將常客乘車優惠、進出站紀錄，印成紙本留存，在地長輩還可以持卡到查詢機展延敬老卡的期限，提供更友善的搭乘福祉。

他說，全面汰換完成後，民眾只要綁定「台北捷運Go」App會員，還能到票卡查詢機印出各種商業優惠，這也是對廠商的一種誘因，計畫會先解決運量大的站別，若成效良好，明年將以2022年度預算擴大編列，把剩下149台全數汰換。

林亮君指出，民眾搭乘北捷出入，抵達不同的站別，卻看到不同的系統，容易被混淆，她認為，更新機台功能，就該全數同時更新，才能提供完善的服務，最後交委會決定先暫擱此預算。

(中時 )