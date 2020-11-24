台灣芭蕾舞團到台東辦理偏鄉學校巡演，期盼芭蕾之美在台東綻放。（莊哲權攝）

台灣芭蕾舞團到台東辦理偏鄉學校巡演，期盼芭蕾之美在台東綻放。（莊哲權攝）

台灣芭蕾舞團到台東辦理偏鄉學校巡演，期盼芭蕾之美在台東綻放。（莊哲權攝）

台東的孩子很少有機會近距離接觸芭蕾舞，台灣芭蕾舞團這幾天到台東各偏鄉小學進行芭蕾藝術推廣巡演，小朋友說，看到芭蕾舞會聯想到公主、劈腿、蓬蓬裙還有轉圈圈；舞團還將在26日跨海到蘭嶼巡演，團長莊媛婷期待芭蕾的美，有朝一日在後山台東綻放。

溫泉國小的視聽教室裡，芭蕾舞者踮起腳尖，隨著旋律款款移動舞步，時而跳躍、時而轉圈圈，優美的舞姿，讓學童個個睜大眼睛，這是他們人生第1次與芭蕾舞在這麼近的距離接觸，對於芭蕾舞的印象，這群偏鄉的小朋友說，只在電視或手機看過，透過與舞者的互動，芭蕾舞之美也在學童心中播下種籽。

成立於2017年的台灣芭蕾舞團，今年第3度到台東進行芭蕾藝術推廣巡演，團長莊媛婷說，媽媽是台東人，因此對台東懷有特別的感情，幾次巡演，看到偏鄉孩子們對芭蕾認真的眼神，她發願要克服找舞者及經費的困難，走遍全台東所有學校，等舞團更穩定之後，未來的夢想是在台東開辦專業芭蕾學校。

台灣芭蕾舞團這次到台東8所偏鄉小學巡演，帶來海盜雙人舞、睡美人等古典芭蕾選粹，26日應椰油國小之邀，將首度跨海到蘭嶼的青少年活動中心演出，為從未看過芭蕾舞的孩子們及蘭嶼居民帶來等同於劇院享受的芭蕾藝術。

(中時 )