Ifo周二公布德國11月商業信心指數，從10月往下修正後的92.5點下跌至90.7點，略高於市場預估90.6點，連續兩個月下跌。

統計局公布第三季國內生產毛額（GDP）年增8.5％，高於初值8.2％，創歷來最大增幅，扭轉第二季GDP年跌9.8％創歷來最大跌幅的困境。

(工商 )

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