德國11月商業信心指數 連二月下跌 19:102020/11/24 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Ifo周二公布德國11月商業信心指數，從10月往下修正後的92.5點下跌至90.7點，略高於市場預估90.6點，連續兩個月下跌。 統計局公布第三季國內生產毛額（GDP）年增8.5％，高於初值8.2％，創歷來最大增幅，扭轉第二季GDP年跌9.8％創歷來最大跌幅的困境。 (工商 ) #德國 #商業 #信心指數 #GDP #創歷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣10月名目實質匯率 連四升 04:102020/11/24 全球財經 《期貨》英國富時100指數期貨上市 08:012020/11/24 財經 富時新綠色指數 台積將入列 04:102020/11/24 財經要聞 台灣5G國家隊指數 完勝台股前50大 04:102020/11/24 產業特刊 旺季加持 工業指數連10紅在望 04:102020/11/24 財經焦點 《日股》日經指數大漲2.5％ 改寫逾29年來新高 15:572020/11/24 財經 陸港觀盤－消費業態不斷創新 創造新投資機會 04:102020/11/24 全球財經 《國際金融》憂疫情 歐股收黑 09:432020/11/24 財經 智慧商業創新論壇 11／26登場 04:102020/11/24 產業特刊 外資搶補 台股萬五有望 04:102020/11/24 財經要聞 財經熱門新聞 玉山銀理專A走1.4億 金管會重罰2千萬 副總遭停職 - 財經 - 工商 全球汽車產業版圖重心轉移至大陸 日媒籲正視趨勢 - 財經 見「萬四」怕了？ 外資抹油落跑 台積電慘遭倒貨 - 財經 3大陸電動車也跟著特斯拉噴歪 台廠概念股爽吃肥單 - 財經 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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