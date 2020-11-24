澳洲昆士蘭省周二表示，由於新南威爾斯省過去一個月來沒有新冠肺炎的新增病例，因此將在12月1日解除該省居民的進入昆士蘭的限制。

若維多利亞省到周三為止，也沒有再出現沒新增病例的話，也會比照辦理。

衛生部長韓特表示，政府已經跟藥商阿斯特捷利康簽約採購約3,400萬劑疫苗，估計明年3月可望取得首批疫苗。

(工商 )