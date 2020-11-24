澳洲明年3月可望取得疫苗 內部開始解除旅遊限制 19:102020/11/24 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲昆士蘭省周二表示，由於新南威爾斯省過去一個月來沒有新冠肺炎的新增病例，因此將在12月1日解除該省居民的進入昆士蘭的限制。 若維多利亞省到周三為止，也沒有再出現沒新增病例的話，也會比照辦理。 衛生部長韓特表示，政府已經跟藥商阿斯特捷利康簽約採購約3,400萬劑疫苗，估計明年3月可望取得首批疫苗。 (工商 ) #新增病例 #解除 #疫苗 #澳洲昆士蘭 #新南威爾斯省 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗問世後 澳洲航空將要求國際旅客施打疫苗 10:302020/11/24 財經 搶親子度假商機 天成文旅華山町打造寶比恐龍主題四人房 17:232020/11/24 財經 疫苗問世激勵 布蘭特油價升抵3月以來高點 12:502020/11/24 財經 公費疫苗剩下20萬劑 恐再現搶打潮 預估12月中打完 15:012020/11/24 生活 澳洲消費者信心指數終結11周漲勢 10:202020/11/24 財經 全球染疫瀕6000萬 美下月開打疫苗 04:102020/11/24 國際大事 高雄市公費流感疫苗將用罄 長者接種率逾半 17:182020/11/24 生活 外資力挺 聯電漲停創18年新高 04:102020/11/24 財經焦點 正德有擔保獲准上櫃 前三季獲利0.54億 14:252020/11/24 財經 韓國3款國產新冠疫苗 最快年內臨床試驗 19:302020/11/24 財經 財經熱門新聞 半導體巨頭搶祝賀拜登當選 資深分析師：台積電小心了 - 財經 見「萬四」怕了？ 外資抹油落跑 台積電慘遭倒貨 - 財經 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 黃崇仁壽宴直言不虛此生 力晶小股東臉書感歎 - 財經 玉山銀理專A走1.4億 金管會重罰2千萬 副總遭停職 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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