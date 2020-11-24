又二家上市櫃公司陸續下市！金管會證期局副局長郭佳君24日表示，到2020年11月16日，上市櫃公司應申報家數共計1,708家（含第一上市櫃，不含金控），除第一上市公司康友-KY（6452）及上櫃公司恩得利（1333）未如期出具今年第3季財務報告外，其餘公司均在規定期限內完成公告申報。

郭佳君表示，康友從2020年第二季財報就沒出具，今年8月18日已停止買賣，若再沒交財報，2021年3月就將下市。

至於恩得利從2019年就開始交不出財報，2020年4月7日已停止買賣、11月17日終止上櫃。

郭佳君指出，上市櫃公司未出具財報，金管會除處以罰鍰外，也會要求重編財報，證交所也會作相關處置。依規定，股票被停止買賣後，六個月內未恢復買賣就要下市，公告下市作業程序約40天。

郭佳君也公布2020年第3季上市櫃營收獲利情形。上市公司（不含第一上市公司）2020年第3季累計營業收入新臺幣20兆9,623億元，較去年同期減少4,793億元，減少2.24％；稅前淨利為1兆5,926億元，較去年同期增加1,534億元，增加10.66％。

郭佳君分析，2020年前3季獲利成長主因有三，一、半導體業因5G通訊需求增加及高效能運算需求持續成長而提升獲利；二、電腦及週邊設備業受新型冠狀肺炎疫情影響，因居家辦公及遠距教學趨勢，帶動筆記型電腦及伺服器需求增加；三、電子零組件業因5G基礎建設商機及消費性電子產品需求復甦，使獲利增加。

上櫃公司（不含第一上櫃公司），2020年第3季累計營業收入1兆5,811億元，較去年同期增加89億元，增加0.57％；稅前淨利為1,589億元，較去年同期增加149億元，增加10.35％。郭佳君分析，獲利成長是因半導體業因5G通訊需求增加，產能利用率提升；生技醫療業因部分公司本期認列採權益法投資之損益增加；其他電子業則因新型冠狀肺炎疫情及中美貿易戰影響，部分公司出貨增加所致。

(工商 )