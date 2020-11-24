自我隔離五天就好 英國12月新策略助提振經濟 19:102020/11/24 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國政府從12月15日開始讓不在英國「旅遊走廊」名單內國家的旅客，在進入英格蘭並自我隔離5天後，只要選擇接受檢測而結果呈陰性就不用再隔離，較目前隔離14天的時間大幅縮短。 英國這做法除了想增加外國人前來觀光旅遊或商務旅行來提振國內經濟外，也想跟外國互相縮短隔離期，讓英國民眾在年底長假期間能出國旅遊。 英國政府在執行新措施後，將每周調整縮短隔離期的國家名單。凡是不願意對英國旅客採取同樣安排的國家，英國就會對該國旅客取消入境後縮短隔離期的安排，恢復目前必須自我隔離14天的做法。 (工商 ) #英國 #縮短 #自我隔離 #國家 #隔離期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》英國富時100指數期貨上市 08:012020/11/24 財經 《國際社會》西班牙國王進行隔離 巴塞隆納鬆綁管制 10:512020/11/24 財經 富時新綠色指數 台積將入列 04:102020/11/24 財經要聞 《國際金融》疫苖捷報＋美啟動政權交接 布蘭特期油創3月來新高 13:072020/11/24 財經 迦納台商確診 包機返國救治 04:102020/11/24 生活新聞 拜登屬意葉倫出任財長 將肩負擺脫疫情影響重任 17:242020/11/24 國際 英格蘭封城將解禁 強生預告重回3級警報系統 03:542020/11/24 國際 疫苗再傳捷報 航空股起飛 10:312020/11/24 財經 經貿戰暗潮洶湧 日歡迎陸加入CPTPP 川普擬另建聯盟 14:292020/11/24 財經 CPTPP不簽不行！明年初是核食主戰場 台若「高標嚴拒」恐遭制裁 09:492020/11/24 政治 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 半導體巨頭搶祝賀拜登當選 資深分析師：台積電小心了 - 財經 見「萬四」怕了？ 外資抹油落跑 台積電慘遭倒貨 - 財經 黃崇仁壽宴直言不虛此生 力晶小股東臉書感歎 - 財經 玉山銀理專A走1.4億 金管會重罰2千萬 副總遭停職 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。