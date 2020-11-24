英國政府從12月15日開始讓不在英國「旅遊走廊」名單內國家的旅客，在進入英格蘭並自我隔離5天後，只要選擇接受檢測而結果呈陰性就不用再隔離，較目前隔離14天的時間大幅縮短。

英國這做法除了想增加外國人前來觀光旅遊或商務旅行來提振國內經濟外，也想跟外國互相縮短隔離期，讓英國民眾在年底長假期間能出國旅遊。

英國政府在執行新措施後，將每周調整縮短隔離期的國家名單。凡是不願意對英國旅客採取同樣安排的國家，英國就會對該國旅客取消入境後縮短隔離期的安排，恢復目前必須自我隔離14天的做法。

(工商 )