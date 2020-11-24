台東縣的鳳梨釋迦多數銷往中國大陸，創造10億出口總額，但是大陸對鳳梨釋迦的農藥檢驗愈來愈嚴格，政府也在推動農藥減量政府，台東區農改場研究發現，傳統的「石灰加硫磺」，煮過後噴灑在鳳梨釋迦果園可有效防治病蟲害，減少農藥殘留，並節省農民買農藥的開銷，一舉數得。

台東區農改場副場長陳昱初表示，鳳梨釋迦現在已經開始結果，陸續進入產期，預計下個月就可採收外銷，外銷量最大的是中國大陸 ，大約1年1萬多公噸，但是中國大陸對鳳梨釋迦的農藥檢驗，有愈來愈嚴格的趨勢。

陳昱初指出，有1種18世紀老祖先的智慧，就是使用煮石灰和硫磺的混合劑，能防治果菜類病蟲害。台東農改場今年也在鳳梨釋迦果園裡，試驗噴灑這種「石灰硫磺合劑」，發現也可以有效防治各種病蟲害，葉子還長得翠綠又很大，讓果實長得更好。

台東區農改場助理研究員王誌偉表示，「石灰硫磺合劑」的比例，是1份石灰、2份硫磺，水量是10到15倍，步驟是在煮開的水，先加入硫磺攪拌，再倒下石灰攪拌煮40分鐘左右，冷卻後會變成紅色，就可以噴灑，但因為石灰會產生熱，只能在低溫的清晨和黃昏使用，避免傷害果樹。

(中時 )