第一銀行長期以來持續投入數位金融發展與金融科技應用，於11月27日至29日參加在世貿一館舉行的「2020 台北金融博覽會」，展示「夢想存錢計畫」、「薪轉專區」、「iLEO大小桶金」、「e-First智能理財」等創新數位金融服務，歡迎民眾親臨會場，感受第一銀行「金融即生活」的服務內容。

第一銀行本次展覽以數位品牌「iLEO」之核心價值-「簡易、快速、創新、最懂你」為展出主軸，與知名茶飲品牌聯手打造豐富的展區體驗，分為「i存錢、i好康、i速貸、i理財」四大關卡，闖關完成後可現場兌換品牌特調茶飲，並可於網美拍照區與IP角色「小粉獅」合照，打卡上傳IG或FB，另可再抽限量小粉獅設計款保溫瓶。

民眾在展區中將實際感受第一銀行導入數位科技元素的金融創新服務，包含協助年輕人加速完成儲蓄目標的「夢想存錢計畫」，結合「iLEO數位帳戶」於72萬元內享有1.2％高利活儲，為目前牌告利率的15倍；全新打造的「薪轉專區2.0」，以直觀秒懂的視覺設計呈現薪轉客戶的薪資結構與占比，並提供存款、貸款、理財等多項專屬好康優惠；線上貸款平台「iLEO大小桶金」，全年無休提供3至300萬元線上信貸快速申請及撥款服務；搭配晨星智能演算法的「e-First智能理財」，投資人僅需動動手指，選擇投資目標、投資年期和金額，系統就能依據客戶投資屬性及理財需求，提供最適投資組合規劃，簡單3步驟就能踏上投資之路。

第一銀行積極迎接數位浪潮，於2020年陸續獲得「菁業獎-最佳財富管理優等獎」、「財訊消費者金融獎-最佳數位帳戶銀行優質獎」及「TCSA台灣企業永續獎-創新成長獎」等殊榮，彰顯第一銀行在金融科技發展成果。未來第一銀行將發展更多加值服務與多元金融應用，並與異業合作夥伴共同打造場域金融生態圈，成為客戶首選、市場領導品牌。

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