諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）在美媒撰文指出，他預期總統當選人拜登不會像現任者川普那樣喜歡自吹自擂。他雖看好明年美國經濟會有一番榮景，但呼籲即將上任的拜登政府勿過於自滿。

克魯曼在《紐約時報》發表專欄文章寫道，「我料想拜登不會像川普那樣愛老王賣瓜，他不是這種人。拜登的經濟團隊成員很在意他們的專業聲望，不似現任政府充斥江湖郎中及唯命是從的政客。」

克魯曼指出，雖說無人能確定哪一支候選新冠疫苗會率先問世，他卻樂觀認為，一旦疫苗廣泛分配後，美國經濟可望重振旗鼓。

大多數經濟學家可就悲觀多了，預期美國經濟復甦還有漫漫長路要走，理由不外乎美國就業市場傷痕累累失業率仍高，商家配合防疫被迫關店。

不過克魯曼認為，很多分析師過於被2008年金融危機的教訓牽著鼻子走，當時確實伴隨多年的就業低迷慘狀，而且經濟走向不符經濟學家的「V型」復甦期待。

然而他強調，今年的衰退型態不同於2008年金融危機當時，這回的復甦速度會快得多，但前提是疫情獲得控制。

克魯曼指出，有別2008年金融海嘯，一般家庭在疫情爆發時並未背負沉重的負債，儘管財產淨值受到短暫衝擊，美國人拼命儲蓄並累積可觀的流動性資產。

克魯曼表示，這意味著壓抑許久的需求爆發後，勢將帶動消費支出大反彈，代表在拜登主政下，美國將迎來如朝陽冉冉升起般的復甦。

克魯曼撰文寫道，拜登和他的代理人，應毫不猶豫戳穿華府與州政府共和黨人的謊言，他們試圖破壞經濟。他在文中說：「我們若看到共和黨死命阻撓疫苗廣泛分配，我一點都不意外。」

他警告拜登，即便聽到有關經濟的好消息，不應沾沾自喜，因為短暫的榮景對長期的繁榮並無太大助益。重建基礎設施、改善美國家庭生活條件及解決氣候變遷隱憂，皆需要持續推動。

他說：「因此縱使我肯定拜登上台後榮景可期，隨之而來的政治利益，不應作為自滿的理由。」

(工商 )