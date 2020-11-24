法國前總統薩科奇當地時間23日因涉嫌貪腐，在巴黎出庭受審。一旦罪名成立，薩科奇可能面臨最高10年有期徒刑。

庭審於當天下午開始，薩科奇戴著口罩抵達法庭，另名被告阿齊貝爾則未出庭。庭審開始後，阿齊貝爾的律師立即宣稱其當事人患有心臟病，出庭過程中可能感染新冠病毒，以此為理由要求暫停庭審。

法官隨後要求對阿齊貝爾的健康狀況進行獨立醫學評估，並宣佈暫時休庭。薩科奇很快離開法庭，亦未就案件發表評論。庭審暫定於26日重啟，預計將持續3周。

外媒報導，薩科奇在2013年被指控在2007年的總統競選中，非法接受歐萊雅集團已故繼承人貝當古的資助。薩科奇還被控為換取上述案件的相關內幕資訊，承諾為阿齊貝爾爭取轉任至「輕鬆的摩納哥」任職。阿齊貝爾時任頗有影響力的刑事法院法官，外界認為他十分了解相關案情進展。

法國輿論就薩科奇出庭受審評論稱，這是法蘭西第五共和國於1958年成立以來，首次有法國前國家元首因貪汙指控出庭受審。前總統希哈克也曾因挪用公款等罪名被指控並判刑，但由於年齡和健康等原因，他並沒有出庭受審，也沒有入獄服刑。

薩科奇1955年生於巴黎，2007年至2012年擔任法國總統。近年來官司纏身，但仍然在公眾場合頻頻露面。今年夏天薩科奇還出版了他的最新回憶錄《暴風雨時刻》。

(中時 )