電動車大廠特斯拉日前納入標普500指數，加上新一季財報的交車數表現亮眼，讓自8月底拆股後，疲弱不振的股價飆漲，短短一周時間股價狂飆逾27%，有分析師看好全球電動車需求成長，一舉將特斯拉目標價調升至1000美元。然而，特斯拉狂潮也帶動在美掛牌的3大大陸新能源車品牌。

特斯拉上周一(16日)收盤價為408.09美元，標普道瓊指數有限公司也在當日宣布將特斯拉納入標普500指數，截至本周一收盤價521.85美元，漲幅高達27.87%。這也讓特斯拉執行長馬斯克的身價一舉超越比爾蓋茲，成為全球第二大富豪。

跟著特斯拉狂潮而起的，則是在美掛牌的大陸新能源車品牌，包括蔚來汽車、小鵬汽車以及理想汽車。

蔚來汽車股價截至23日收盤價55.38美元為止，今年以來大漲超過1338%，市值來到754.38億美元，超越美國傳統汽車大廠通用。蔚來汽車於2014年成立，2018年在美國股市IPO上市，並在同年開始販售電動車，目前有ES6、ES8、EC6等車款在市面上，至今販售6.3萬輛，但市占率與特斯拉之間仍存在巨大落差。

小鵬汽車為全球前20名內第4家大陸車廠，據先前公布Q3財報顯示，營收狂飆342.5％、達19.9億元人民幣，並在今年截至9月30日為止，交付8,578輛車。本周一收盤大漲33.92%，市值突破500億美元。理想汽車也在本周一收盤股價大漲14.5%，創下歷史新高紀錄。

北京當局日前釋放2021年至2035年的新能源汽車發展計畫，預計到2025年，每5輛就要有1輛是電動車、油電混合車，以及燃料電池車其中1種車款，若北京傾全國之力發展新能源事業，擴大電網以及補貼政策，大陸新能源車品牌將有巨大成長空間。

據《工商》報導，在特斯拉狂潮下，電動車相關題材的台廠概念股受惠，錩新、江申及立凱-KY均大漲超過2%，其他包括長園科、高力、金居、宣德、巧新、信邦、群創、健策、興勤、車王電及康舒等電動車題材概念股，都逆勢上漲1～3％以上。

(中時新聞網)