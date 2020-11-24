雖然近期全球股市市況持續樂觀，景氣復甦步調也在持續，但跌深且具有景氣循環特性的疫情受害族群，包括零售型與旅館型在內的傳統收租型REITs，股價遲遲未能縮減跌幅，極具投資價值。

投信法人分析，整體來看，全球風險資產仍隨著各國政府積極救市並重啟經濟，買盤持續踴躍推升資產價格，現階段美債殖利率維持在低點，即便疫情有戰線延長的疑慮，但全球REITs折價仍大，反彈空間可期待，選股焦點著重資產品質優良但遭遇錯殺的跌深股。

台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏指出，全球REITs業績在疫情蔓延之下仍算穩定，因此不乏評價相對偏低且成長性與價值兼具的標的，在持股配置上，建議以優質大型REITs為核心，搭配資產負債表強健但尚未收復失土的個股，創造超額報酬。

區域配置上，以亞太（日本、澳洲）、美國為主，並可逢低布局英國；產業配置上，建議平均分布景氣連動性高且具轉機的零售及旅館，以及業績穩健的工業、特殊、多元。

(工商 )