韓國3款國產新冠疫苗 最快年內臨床試驗 19:302020/11/24 工商 蕭美惠 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國中央防疫對策本部24日記者會表示，三款國產新冠病毒（COVID-19）疫苗預計最快年內進行臨床試驗。 防疫官員並表示，政府另以購買3千萬劑新冠疫苗為目標與全球藥商進行談判，民眾不必為此感到不安。 韓國24日通報，新增確診病例349例，累計確診3萬1,353例。另外，當天新增1例死亡病例，累計死亡510例。 防疫官員表示，預計國內新冠疫情蔓形勢將持續一段時間，政府正密切注意有關動向。 (工商 ) #全球 #國產 #韓國 #新冠疫苗 #臨床試驗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鴻曜醫現增 強化幹細胞製劑研發 04:102020/11/24 投資理財 疫苗問世後 澳洲航空將要求國際旅客施打疫苗 10:302020/11/24 財經 新光三越信義韓國展 地獄奶奶小菜首次來台 16:482020/11/24 生活 疫苗問世催化 醫療補漲行情可期 04:102020/11/24 投資理財 疫苗利多、美政權交接啟動 金價狂殺 摔至7月來最低 22:142020/11/24 財經 高雄市公費流感疫苗將用罄 長者接種率逾半 17:182020/11/24 生活 冷鏈國家隊 林佳龍允全力推動 04:102020/11/24 生活新聞 全球5G網路 1／3來自大陸技術 04:102020/11/24 焦點新聞 疫苗再傳捷報 航空股起飛 10:312020/11/24 財經 疫苗問世激勵 布蘭特油價升抵3月以來高點 12:502020/11/24 財經 財經熱門新聞 半導體巨頭搶祝賀拜登當選 資深分析師：台積電小心了 - 財經 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 見「萬四」怕了？ 外資抹油落跑 台積電慘遭倒貨 - 財經 葉倫來了！美股開盤漲逾300點 台積、聯電ADR卻大跌 - 財經 華新科馬來西亞廠傳停工 摩根大通：國巨受惠 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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