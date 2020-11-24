韓國中央防疫對策本部24日記者會表示，三款國產新冠病毒（COVID-19）疫苗預計最快年內進行臨床試驗。

防疫官員並表示，政府另以購買3千萬劑新冠疫苗為目標與全球藥商進行談判，民眾不必為此感到不安。

韓國24日通報，新增確診病例349例，累計確診3萬1,353例。另外，當天新增1例死亡病例，累計死亡510例。

防疫官員表示，預計國內新冠疫情蔓形勢將持續一段時間，政府正密切注意有關動向。

(工商 )