搶攻年終歲末聚餐商機，國泰飯店觀光事業旗下慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳將在12月推出「戰斧牛排無限饗宴」活動，於12月6日、13日與20日三個周日晚間6點半至9點，由主廚炭烤8公斤美國安格斯黑牛戰斧牛排，自助餐檯上推出「全牛」主題，提供慢火燉牛頰、紅酒燜牛腩、牛小排薄片現沖熱湯、義式羅宋牛尾湯等二十多道精緻料理Buffet，搭配精選紅白葡萄酒、海尼根現拉生啤酒無限暢飲，同時用餐再加送每人Q彈飽滿的炭烤澎湖野生大明蝦一尾，提供客人大口吃肉的無限快感。

慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳「戰斧牛排無限饗宴」，大人每位1,199元+10％、12歲以下小孩每位599元+10％。

美國頂級安格斯黑牛，含脂量豐富、油花分布均勻細緻。為增添牛排層次風味，主廚以自製肯瓊粉、莫爾頓煙燻鹽、芥末子等多種香料塗抹後風乾一日，再以攝氏160度、180度分兩次進烤箱炭烤3小時，最後使用核桃木片煙燻30分鐘，多重工法才能成就戰斧牛排的滋味，標榜讓客人一次品嚐到老饕牛排的濃郁滑順、肋眼牛排柔嫩多汁，以及牛小排的焦脆與嚼勁，且可無限量盡情享用。

「戰斧牛排無限饗宴」活動特別贈送每人一尾炭烤澎湖大明蝦，為澎湖海域成長的野生明蝦，對水質十分的要求，活動量足、養成期較慢，因此肉質Ｑ彈脆口鮮甜，咀嚼後極富彈性，簡單以粗鹽包裹炭烤，完整保留原始鮮甜風味。

(工商 )