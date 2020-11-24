彰化銀行主辦耐斯廣場股份有限公司五年期新臺幣32.4億元聯貸案已順利募集完成，於11月24日由彰化銀行董事長凌忠嫄與耐斯集團總裁陳哲芳共同主持簽約儀式。

本次聯貸案係耐斯廣場為辦理借新還舊及裝修暨設備更新所需，委請彰化銀行擔任主辦暨管理銀行，並由合作金庫共同主辦，其他聯貸銀行團成員包括第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、高雄銀行、農業金庫、台灣中小企銀及板信銀行等合計共九家金融機構參與。

耐斯廣場隸屬於耐斯集團，集團多年來深耕雲林、嘉義地區，事業版圖跨足日用化工、食品、觀光休閒、百貨購物等，其中耐斯廣場係於嘉義市區經營耐斯王子大飯店及耐斯廣場時尚百貨。耐斯王子大飯店加盟於日本王子大飯店連鎖系統，以高規格標準打造，係彰雲嘉地區首座五星級國際觀光旅館，而耐斯廣場購物中心則是彰雲嘉地區第一座擁有萬坪廣大空間的生活百貨。

透過飯店及百貨深度結合，融合「國際視野」與「在地文化」，秉持耐斯集團為消費者帶來美好生活「Have a nice day」的企業理念，提供嘉義及鄰近地區商務、休閒、購物多功能生活空間。

(工商 )