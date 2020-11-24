駭人聽聞的雙桶屍命案，34歲主嫌徐德益12年前犯下強盜案遭判處無期徒刑確定；2015年假釋出獄後，2017年遭警方查獲酒駕，法官判他免刑確定，免除撤銷假釋入監服殘刑。資深檢察官感嘆，法官當年的一念之仁，並未能讓徐改過向善，徐當年若依原審判刑2月確定，被撤銷假釋入監，就不會發生這2起驚人命案了。

警方調查，2008年7月間，當時僅22歲的徐嫌，在台中豐原區以招募臨時工為名，吸收不良少年組強盜集團，犯下至少4起飛車強盜案，徐被判無期徒刑，2015年4月假釋，2017年曾在新竹市酒後騎機車被警方攔檢查獲。

警方調查，徐嫌2017年8月20日深夜在新竹市北大路錢櫃KTV店飲用5杯啤酒後，翌日凌晨騎車行經新竹市北大路與仁德街口時，因發現警攔檢，棄車逃逸，仍被員警逮獲，酒測值為每公升0.30毫克，被警方依公共危險罪嫌送辦。案經新竹地檢署起訴並聲請簡易判決處刑，新竹地院判處徒刑2月。

但徐嫌不服，向新竹地院提上訴，新竹地院合議庭審理後認為，徐服刑期間，參加國立空中大學課程，積極向學，並於100 學年度上學期獲得臺中學習指導中心第1名之成績，假釋出監後除先取得不動產經濟營業員證明，並因雙親年邁，接掌經營家中工廠，認為徐假釋出監後確有悔悟之心。

合議庭認為，徐若被判處有期徒刑確定，將被撤銷假釋，須入監執行無期徒刑之殘刑，2018年7月改判免刑確定。有檢察官說，當年新竹地院合議庭法官的一念之仁，並未能讓徐嫌改過向善，徐嫌酒駕後不久，就犯下少女桶屍案，去年更犯下黃姓男子桶屍案，手段凶殘駭人聽聞。

資深檢察官感嘆，如果徐嫌當年若依新竹地院原審判刑2月確定，被撤銷假釋入監服殘刑，對照之後他所犯下2起驚人的桶屍案，法官法外施恩，徐嫌卻不珍惜，令人遺憾。

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(中時 )