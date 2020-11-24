蘇揆今天到立法院備詢，提及「做到流汗，嫌到流涎」說法，沒想到台北市副市長黃珊珊說，「抱怨沒用，應跟人民溝通」、新北市長侯友宜也說「自己選的工作要勇敢承擔」。行政院秘書長李孟諺表示，相關內容為媒體斷章取義、去脈絡化詢問地方首長，盼媒體更正。

對於媒體報導，政院發出澄清，李孟諺強調，今早蘇揆於立院受訪時完整內容為，行政院長這個工作非常辛苦而繁重的，他能夠得蔡總統信任，有這個機會為國家做事，為人民服務，他盡心盡力。對於近兩年來全體公務人員這麼努力的守住了非洲豬瘟、防疫成功，也拚經濟，一夜之間好像什麼事情都不對了，有時候基層公務人員也很喪氣，覺得好像「做到流汗，嫌到流涎」。

李孟諺說，蘇揆全文脈絡是為鼓勵公務員，所謂「做到流汗，嫌到流涎」的主體也是基層公務員，相關內容於各電子媒體均有紀錄，企盼媒體應根據事實報導，而非去脈絡化的斷章取義，恐陷地方首長於不義。

(中時 )