日本自上周四以來每天的新冠肺炎確診人數逾兩千人，讓人擔心明年7月東京奧運能否如期舉行之際，東京都知事小池百合子周二重申有能力維持安全環境去舉行奧運，強調許多日本民眾有道德責任心，願意配合政府的防疫措施。

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