東京都知事重申：明年東奧如期舉行 19:402020/11/24 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東京都知事小池百合子。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本自上周四以來每天的新冠肺炎確診人數逾兩千人，讓人擔心明年7月東京奧運能否如期舉行之際，東京都知事小池百合子周二重申有能力維持安全環境去舉行奧運，強調許多日本民眾有道德責任心，願意配合政府的防疫措施。 (工商 ) #東京都知事 #重申 #東奧 #新冠肺炎確診 #數逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 京東健康 25日啟動招股 04:102020/11/24 全球財經 美海軍少將低調訪台 外交部重申「四不」 11:502020/11/24 政治 《國際金融》疫情露曙光 歐股揚升 17:222020/11/24 財經 信義鄉東埔村長罷免成案 12／19投票 17:292020/11/24 政治 《日股》日經指數大漲2.5％ 改寫逾29年來新高 15:572020/11/24 財經 上海浦東機場4成航班遭取消 大陸疫情再臨「大考」 17:102020/11/24 財經 京東傳將物流業務上市 估值400億美元 11:012020/11/24 財經 永續投資夯 ESG基金抗跌 04:102020/11/24 投資理財 中信海外獲利 靠中越印度 04:102020/11/24 金融．稅務 Ｐ＋聯盟》領航猿第三名洋將出爐 曾單場飆69分 16:532020/11/24 體育 體育熱門新聞 黑豹旗》穀保16比0扣倒美和 8強全部出爐 - 體育 NBA》勇士湯普生受傷報銷 柯瑞難過落淚 - 體育 NBA》美媒建議勇士9換2 哈登與柯瑞組最強後衛 - 體育 日職》軟銀3連勝巨人 日本大賽聽牌 - 棒球 30年摔角傳奇謝幕 送葬者親口宣告退休 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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