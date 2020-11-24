美債殖利率因大選後新一輪紓困措施可望通過而彈升，然隨美、歐央行將擴大購債計畫之預期增溫，投資級債、高收益債與新興債指數大致持平。投信法人強調，投資人可以多元布局方式因應市場變化。

日盛目標收益組合基金經理人林邦傑表示，美國大選的政治不確定性降溫、紓困措施可望出爐，加以美、歐央行將於歲末擴大購債計畫，風險情緒回溫與追逐收益需求將推升風險性資產，主要央行採取貨幣寬鬆措施，低利環境延續，使市場追尋收益腳步不歇，對於穩健、保守型的投資人，在長期投資，需要穩健應對，建議投資人核心資產部位，可布局採取多元收益布局策略的平衡組合型基金。

安本標準投信投資長彭炫通分析，仍然偏好風險性資產，但需要精挑細選。在經濟復甦的前提之下，即使短期內經濟無法回到疫情發生前，投資人還是可以對2021年的企業估值和獲利成長保持信心。

以區域來說，除了美國之外，亞洲率先走出疫情陰霾，企業獲利前景更為明確，再加上受惠於結構性成長因素，像是5G、自動駕駛、人工智慧和自動化等科技發展，又或是日益富裕的中產階級的消費動能，都有助於推升市場表現。

產業部分，則是汽車、零售、旅遊、觀光等非必需消費品類股，或是工業類股，隨著景氣回升需求也回溫，資金將有機會改往這些景氣循環類股輪動。

此外，目前大量政府公債的殖利率呈現負值，投資等級債雖坐擁高評等優勢，但前一波央行的購債計畫，已推升債券價格，使得收益率弱化。在這輪周期，將投資組合轉向政府公債及投資等級債的配置策略已不再合乎時宜，建議想要追求收益的投資人，不妨將資金移向受惠於經濟復甦且相對便宜的高收益債與新興市場債。

(工商 )