台南地方藥房之子，揚威國際，美國費雪獎得主、享譽國際的小提琴家黃俊文，近期返鄉為鄉親而奏。他表示，從小學鋼琴、打擊樂，在7歲那年第一次聽見小提琴的聲音，像是被電到，馬上改學小提琴，他形容，這是命定般的相逢，「我永遠記得告訴媽媽想學小提琴的那天，我也同時告訴自己，拉琴就是我這輩子要做的事，我深信不疑，也毫不退縮。」

黃俊文表示，家裡開設藥房，爸媽雖然都不是音樂家，但是對藝文很有興趣，周末常常帶他和哥哥看表演、聽音樂會，「這是我們家的娛樂活動，也是我每周最期待的時刻。」

自小欣賞藝術表演，黃俊文也學了打擊樂、鋼琴，7歲那年，聽了人生中第一場小提琴獨奏會，他已忘了是哪位音樂家演奏，但當時的聲響，如雷電劃過天際般，鮮明地刻劃在他腦海裡，「為什麼一個用木頭做的小小盒子，能發出像人唱歌一樣的聲音，而且完全不用麥克風，可以響徹整個音樂廳，真是令我震驚。」

他表示，小時候其實是個害羞的男孩，但學了小提琴之後，世界也跟著改變了，「我非常不擅長說話，在人群裡顯得害羞，但是學了小提琴之後，小提琴可以代替我發聲，完全不需要語言，只要我一演奏，周圍就會安靜下來，這應該就是音樂的魔力吧。」

黃俊文畢業於茱莉亞音樂院碩士，曾拿下瑞士汐昂國際小提琴大賽首獎，以及獲得林肯表演藝術中心新銳藝術家獎，近年為小提琴家宓多里、安－蘇菲．慕特代打演出，現為國家交響樂團駐團音樂家。

不擅長說話的小男孩，一路成為國際樂壇認可的音樂家，現年30歲的黃俊文，說起話來慢條斯理，腦中縝密地組織字句，他表示，感謝恩師王麗雯的帶領和協助，讓他永遠懂得享受音樂的美好，在於進步，而非競爭，「老師很會引導我，不只啟發我對音樂的熱情，也讓我明白學音樂的快樂，這樣的快樂，是存在於永遠都可以更進步，影響我一輩子，讓我永遠想和大家分享這樣的快樂。」

黃俊文表示，當音樂家的代價是少了很多玩樂的時間，但他並不認為那是犧牲，「最犧牲的是家人，他們對我的付出，媽媽陪我到紐約讀書，和爸爸相隔兩地多年，我永遠記得我們母子倆，在還不會說英語的時候，在人生地不熟的紐約，一起度過的農曆新年，當時下的雪，對我來說好新鮮，但對媽媽而言，一定很辛苦。」

黃俊文說，他在音樂裡不曾犧牲，而是獲得許多，未來希望能一直持續演奏下去。

(中時 )