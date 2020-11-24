裸露自拍歪風吹進校園？市議員林祈烽24日在市政總質詢時，揭露家長陳情有自稱體育老師，在校園教室裸露下身自拍，要求市長盧秀燕查明？教育局長楊振昇說，警方在西屯區某國小找到該嫌疑人是代理代課教師，在該校服務3年也兼任導師；校方基於慎重決定25日起先停聘，靜候調查結果再議。
市議員林祈烽24日在市議會揭露多張露鳥照提出質詢，指家長投訴照片中場景看起來在校園拍攝，竟有變態男露鳥在教室內自拍；其中1張照片出現學童趴在桌上休息畫面，家長憂心變態露鳥自拍男是否為「狼師」，校園學童安全亮紅燈，要求市府儘速揪出變態露鳥男。
市長盧秀燕指出，市府絕對徹查，但前提會先清查是否發生在台中校園？不必要造成家長不安，校園安寧很重要；現在科技辦案很厲害，凡違法者一定會面臨國家刑責，「心態奇怪的人不要心存僥倖」。
教育局配合警方積極展開追查，24日下午找到自拍地點，證實其中1張照片是在西屯區某國小教室內拍攝，警方查獲該名嫌疑人；他服務的學校指出，該名代理代課教師到校服務3年，並擔兼任導師職務出勤正常，雖是7年級生但帶班嚴格，平常未跟學生打成一片。
教育局表示，該師3年來教學正常，並未接獲家長投訴有不妥自拍行為，校方25日將召開教評會先給予停聘，請該師暫時不到校上課；教育局將依法處理，若警方調查屬實絕不寬貸，確保校園學童安全。
(中時 )
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