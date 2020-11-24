小提琴家黃俊文認為，耐性與熱情，是音樂到路上重要的事情。（鄧博仁攝）

李欣恬／專訪

小提琴大師鄭京和是黃俊文的另一位恩師，兩人亦師亦友多年，而鄭京和提點黃俊文的話：「演奏道路上，凡事要有耐心。」這件事他一直放在心上。為此，他在19歲那年拿下瑞士汐昂小提琴大賽首獎的曲目布拉姆斯小提琴協奏曲，他放了11年，今年才又重拾演奏，「當時雖然拿了首獎，但我覺得自己還可以更好，因此，決定等待真正準備好，重新演奏的時刻。」

黃俊文表示，音樂路上很競爭，但每個人都有自己的時間，一切急不得，「鄭京和老師讓我明白，在對的時間點迎接對的機會，比較重要，在這之前，必須耐住性子，否則，即使是好的機會，但時間點不對，一切也會不對。」

黃俊文表示，他近年體會，走音樂的路，在耐心之外，熱情也很重要，「沒有人很愛練琴，因為練琴是很辛苦的一件事，但對音樂家而言，這是必須做的事，要有百分百的熱情，音樂是一條要走六、七十年的路，不是曇花一現，一定要有熱情，才走得遠。」

(中時 )