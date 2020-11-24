秋鬥遊行22日有6萬民眾上街，齊聲對萊豬政策發出怒吼，但農委會主委陳吉仲卻表示，日本15年前就開放萊豬進口，食用量比台灣還多，且也發生任何一個萊克多巴胺的豬肉使用的食品安全疑慮。對此，雲林蔡農林佳新狠嗆，「當了婊X？背刺自己人還想要貞節牌坊」，並直言農委會和衛福部乾脆裁撤掉。

林佳新今(24日)在臉書上表示，「當了婊X？背刺自己人還想要貞節牌坊」，質疑陳吉仲，「2012你怎不說日本已經吃七年了都沒事？」台灣應該以國人飲食習慣與國內產業為主，怎麼是以「日本為榜樣？」、「日本開放我們開放？」，並狠批陳吉仲，「你口中最重視食安的日本不禁巴拉刈你怎不學習？而是放網軍整天狗屁，那這樣怎麼需要農委會與衛福部？！乾脆裁撤掉好了」。

林佳新表示，產業面來說日本從開放後，即使用了許多保護措施包括日本豚標準，但國外進口量也逐年攀升，甚至超越日本本土飼養量，這叫我們怎能接受陳主委說的「不會衝擊本土養豬業」？難道你能做的比日本嚴格？！

林佳新更指出，國外業者沒對台灣特別照顧，問題是台灣的稽查量能不足，他也駁斥衛福部不查廠的理由，「真是這樣嗎？連基本的查廠都不做那為何台灣的各種農業標章都要進行田園審查？！」並狠批農委會強推的「從產地到餐桌」淪為口號，「台灣農民守著一切規範你卻對外人大肆慷慨，這不是打自己小孩給外人看嗎？」

不過，林佳新也擔憂，以人性就的健忘，久了自然麻痺了，對萊肉自然沒那麼多疑慮了，所以政府才敢說前三批普查，後面就是知道國人健忘的習性而不增加量能與編制檢驗，但那時大概就是「產業悲歌」、「食安悲劇」的開始。

《當了婊子？背刺自己人還想要貞節牌坊》 好油已經甩了2012的陳教授一巴掌 「2012你怎不說日本已經吃七年了都沒事？」 我要說的是，我們是開放國應該以國人飲食習慣與國內產業為主怎麼是以「日本為榜樣？」「日本開放我們開放？」「你口中最... 由林佳新發佈於 2020年11月23日 星期一

(中時新聞網)