行政院副院長沈榮津24日表示，台積電在半導體先進製程技術領先對手，政府有責任義務讓半導體先進製程技術留在台灣。對於2025年太陽光電20GW目標，沈榮津透露，已完成跨部會整合，政府該做的都準備了，周三會找來所有太陽光電開發商，直接宣布推動面積，廠商就帶著資金與技術直接來種電。

沈榮津下午出席工研院舉辦的「2030技術策略與藍圖」論壇致詞時表示，周一已與經濟部、農委會與內政部完成2025年太陽光電20GW目標整合。沈榮津強調，台積電在半導體先進製程技術領先對手，政府有責任義務解決土地、水電，甚至人才的問題。

他並舉台積電為例說，台積電響應國際「RE100」，買下了將近1,000MW（百萬瓦）裝置容量的綠電，期盼產業在綠電使用上要「超前部署」，因為未來消費者會要求產品標示使用多少綠電，未來品牌廠一定會想知道業者用了多少綠電。

沈榮津指出，政府施政主軸是讓台灣成為第一先進半導體製程中心、成立高科技研發中心，當中包含AI、5G與下世代半導體，另外還有綠能發展中心，以及車輛電動化，讓企業可以升級轉型、面對環境挑戰。

沈榮津說，今年新冠肺炎疫情帶給全球相當大挑戰，也對生活與生產樣態帶來改變，不過，在政府超前部署，口罩能夠滿足國人需求，讓台灣所有活動依然如常，整個經濟活動沒有受到影響，第三季的GDP為3.3％，表現還滿好的。

因應中美貿易戰，沈榮津說，政府推動台商回台，歡迎根留台灣企業及中小企業投資，投資累積1兆1,100多億元，帶動9萬5,000個就業機會，有不少高階產品移回台灣生產，有助台灣成為高階製造中心。

沈榮津說，經濟部也鎖定下世代半導體、人工智慧與5G等重點領域，與國際大廠策略聯盟，將前瞻技術帶來跟國內產業做前瞻技術研發。

在永續環境部分，沈榮津表示，政府推動能源轉型，2025年綠電發電占比要到20％，除離岸風電外，也力推太陽光電，台灣將成綠能發展中心。

此外，沈榮津說，台灣也將發展車輛電動化，讓企業產業能夠升級轉型，面對環境挑戰。

(工商 )