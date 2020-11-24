有環團提出政府推動屋頂型太陽光電不力，經濟部24日表示，政府推動太陽光電的發展本即以屋頂型為最優先，目前各部會建物屋頂已設置太陽光電容量達0.7GW，經濟部請各部會再次盤點部會及所屬國營事業建物屋頂可設置潛力，行政院沈副院長並指示各部會就農漁業設施、工業區廠房、營舍、停車場等建物的屋頂進行全國性盤點，以擴大屋頂型光電的推動。

經濟部指出，截至9月底，屋頂型光電已設置容量為3.88GW，其中占比最高的是工業屋頂達1.36GW，其次為農業設施屋頂1.18GW，公部門建物屋頂設置量也有0.7GW，其他私人建物屋頂則為0.64GW，國內從政府部門到私部門建物的屋頂均已全面性展開設置，並非如相關團體所稱政府消極推動屋頂型光電。

為使屋頂型光電能進一步擴大推動，經濟部說，各部會屋頂目前盤點可再設置88MW；加上搭配全國公立中小學安裝冷氣專案刻正展開的校園設置光電計畫，可再設置約272MW，合計政府部門及公立中小學可再新增0.3GW的光電。後續將擴大盤點其他屋頂以持續增加可設置量。

經濟部強調，我國地狹人稠，太陽光電的推動從一開始就是以屋頂型為最優先方向，目前已有不錯的成果，正在及盤查全國各類屋頂可設置太陽光電的資源，以擴大屋頂型光電的推動，期許國內關心能源轉型、綠能發展的團體、機構與政府共同合作，齊心推動太陽光電的設置，共同破除社會上汙名化太陽光電的不實謠言，以促成我國2025年太陽光電設置20GW的目標，順利達成能源轉型的階段性任務。

(工商 )